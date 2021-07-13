Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора Шайтанова

Об этом пресс-служба суда проинформировала в Facebook.

Имени и фамилии Шайтанова в релизе не называют, но обстоятельства дела указывают на то, что речь идет именно о нем.

Его адвокаты подали апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева, который 23 июня продлил арест Шайтанова на два месяца. Тогда защита генерал-майора просила суд отдать его на поруки автогонщика Алексея Мочанова и нардепа от "Слуги народа" Игоря Герасименко.

Адвокат подозреваемого говорил, что за 14 месяцев пребывания под стражей у его подзащитного серьезно ухудшилось состояние здоровья. Прокурор настаивал, что Шайтанова нужно оставить под арестом, так как по мнению обвинения, есть риски, что он может скрыться или влиять на свидетелей.



Сегодня апелляционный суд оставил без изменений решение Голосеевского суда, которым удовлетворили ходатайство прокурора.

Шайтанов будет находиться под стражей, согласно решению суда, до 23 августа.