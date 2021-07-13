Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора Шайтанова

Об этом пресс-служба суда проинформировала в Facebook.
Имени и фамилии Шайтанова в релизе не называют, но обстоятельства дела указывают на то, что речь идет именно о нем.
Его адвокаты подали апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева, который 23 июня продлил арест Шайтанова на два месяца. Тогда защита генерал-майора просила суд отдать его на поруки автогонщика Алексея Мочанова и нардепа от "Слуги народа" Игоря Герасименко.
Адвокат подозреваемого говорил, что за 14 месяцев пребывания под стражей у его подзащитного серьезно ухудшилось состояние здоровья. Прокурор настаивал, что Шайтанова нужно оставить под арестом, так как по мнению обвинения, есть риски, что он может скрыться или влиять на свидетелей.
Сегодня апелляционный суд оставил без изменений решение Голосеевского суда, которым удовлетворили ходатайство прокурора.
Шайтанов будет находиться под стражей, согласно решению суда, до 23 августа.
Генерал-майора подозревают в государственной измене, покушении на совершение террористического акта и незаконном хранении боеприпасов. В СБУ называют Шайтанова предателем и заявляют, что контрразведка собрала исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В спецслужбе считают, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ России Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.
Расследователи Bellingcat установили, что Егоров может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.
Шайтанова задержали 14 апреля 2020 года. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал его. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.
В мае генерал-майора уволили из СБУ, в октябре в суд передали обвинительный акт по делу. 11 декабря 2020 года Голосеевский райсуд Киева начал рассмотрение дела по существу.