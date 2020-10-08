Дело подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова передано в суд

Бывшего сотрудника СБУ, генерал-майора Валерия Шайтанова обвиняют в государственной измене, покушении на совершение террористического акта и незаконном хранении боеприпасов. Следователи передали в суд обвинительный акт.

Шайтанову несколько раз продлевали арест Фото: hromadske.ua

8 октября следователи Службы безопасности Украины передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего сотрудника СБУ, генерал-майора Валерия Шайтанова. Об этом сообщил пресс-центр службы.

Шайтанова обвиняют в государственной измене, покушении на совершение террористического акта и незаконном хранении боеприпасов.

Пресс-служба называет генерал-майора предателем: контрразведка собрала исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами, говорится в пресс-релизе.

Шайтанова задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал генерал-майора, затем арест продлевали, последний раз – до 25 ноября.

В спецслужбе считают, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ России Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.

В мае Шайтанова уволили из СБУ.