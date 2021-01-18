Подозреваемому в госизмене генерал-майору СБУ Шайтанову продлили арест до марта

Суд оставил генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова под стражей еще на 60 суток.

Голосеевский районный суд Киева 18 января продлил арест подозреваемому в государственной измене генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову. Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Георгий Тигишвили.

По его словам, речь идет о продлении срока ареста еще на 60 суток.

Тигишвили также отметил, что дело на стадии объявления объема и порядка исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 13.00 8 февраля.

Согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдонимом Бобыль у полковника ФСБ РФ Егорова. Следствие установило, что по заданию российских спецслужб он планировал теракты на территории Украины, Шайтанов собирал и передавал ФСБ РФ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

В частности, Шайтанова подозревают в том, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шайтанова задержали 14 апреля 2020 года. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал генерал-майора. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

Расследователи Bellingcat установили, что Егоров может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

В мае Шайтанова уволили из СБУ.