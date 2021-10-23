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"Вообще не имею понятия, что такое "Дія". Нардеп от "Слуги народа" опубликовала видео задержания Надежды Савченко в аэропорту Борисполь

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Савченко отказалась устанавливать приложение "Дія", чтобы сгенерировать COVID-сертификат
Савченко отказалась устанавливать приложение "Дія", чтобы сгенерировать COVID-сертификат
Фото: Надія Савченко / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Галина Янченко опубликовала в Telegram видео задержания экс-нардепа Надежды Савченко с сестрой Верой в аэропорту Борисполь.

Нацполиция Украины 22 октября сообщила, что пограничники обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну, поддельные COVID-сертификаты. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

"Видео задержания Надежды Савченко пограничниками за поддельный COVID-сертификат. Ей грозит штраф более 56 тыс. грн или арест до шести месяцев", – написала Янченко.

На видео, датированном 4 октября, Савченко говорит, что не знает, как устанавливать приложение "Дія".

"У меня нету "Дії"… Не могу загрузить "Дію". Я вообще не имею понятия, что это. Насколько мне известно, "Дію" нужно загрузить, а потом все в нее вложить: паспорт, карточку и так далее… а это в принципе незаконно. Поэтому устанавливать я ее не буду", – ответила бывший парламентарий на предложение пограничника установить приложение, чтобы сгенерировать COVID-сертификаты.

Савченко, отвечая на вопрос о подделке сертификата, заявила в эфире телеканала "Украина 24", что, согласно украинскому законодательству, COVID-сертификаты не входят в список документов, обязательных для пересечения границы.

"Скандала не будет. Ни Вера, ни я не покупали, не подделывали, не заказывали никаких сертификатов", – сказала Савченко.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что экс-нардеп Савченко использовала поддельный COVID-сертификат при въезде в Украину. Он пообещал "чрезвычайно жесткую реакцию в рамках Уголовного процессуального кодекса".

Собеседник LIGA.net отметил, что сестры Савченко возвращались из Турции. В сентябре Надежда Савченко публиковала фото оттуда, на которых позировала в мечети в хиджабе.

Контекст:

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Герой Украины.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко арестовали по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года ее освободили из-под стражи.

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія" сгенерировали более 1,4 млн украинцев.

Теги: Украина, Борисполь, аэропорт, штраф, вакцинация, пограничники, Надежда Савченко, Герой Украины, правоохранители, скандал, документы, задержание, подозрение, Нацполиция, подделка, приложение Дія, нардеп, COVID-сертификат
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