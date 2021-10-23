"Вообще не имею понятия, что такое "Дія". Нардеп от "Слуги народа" опубликовала видео задержания Надежды Савченко в аэропорту Борисполь

Нацполиция Украины 22 октября сообщила, что пограничники обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну, поддельные COVID-сертификаты. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

"Видео задержания Надежды Савченко пограничниками за поддельный COVID-сертификат. Ей грозит штраф более 56 тыс. грн или арест до шести месяцев", – написала Янченко.

На видео, датированном 4 октября, Савченко говорит, что не знает, как устанавливать приложение "Дія".

"У меня нету "Дії"… Не могу загрузить "Дію". Я вообще не имею понятия, что это. Насколько мне известно, "Дію" нужно загрузить, а потом все в нее вложить: паспорт, карточку и так далее… а это в принципе незаконно. Поэтому устанавливать я ее не буду", – ответила бывший парламентарий на предложение пограничника установить приложение, чтобы сгенерировать COVID-сертификаты.

Савченко, отвечая на вопрос о подделке сертификата, заявила в эфире телеканала "Украина 24", что, согласно украинскому законодательству, COVID-сертификаты не входят в список документов, обязательных для пересечения границы.

"Скандала не будет. Ни Вера, ни я не покупали, не подделывали, не заказывали никаких сертификатов", – сказала Савченко.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что экс-нардеп Савченко использовала поддельный COVID-сертификат при въезде в Украину. Он пообещал "чрезвычайно жесткую реакцию в рамках Уголовного процессуального кодекса".

Собеседник LIGA.net отметил, что сестры Савченко возвращались из Турции. В сентябре Надежда Савченко публиковала фото оттуда, на которых позировала в мечети в хиджабе.