ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Электронный медицинский сервис Helsi запустил официальное мобильное приложение

Мобильное приложение Helsi.me поможет получить быстрый доступ ко всем медицинским услугам онлайн, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приложение Helsi.me доступно на платформах iOS и Android
Приложение Helsi.me доступно на платформах iOS и Android
Фото: depositphotos.com

Электронный медицинский сервис Helsi запустил официальное мобильное приложение. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сервис помогает получить быстрый доступ ко всем медицинским услугам онлайн: найти врача по специальности, фамилии или названию медучреждения и записаться к нему или записать своих родных в выбранное учреждение здравоохранения, клинику, к специалисту. Например, только семейных врачей в системе уже более 12 тыс., а это специалисты, к которым пациенты обращаются в первую очередь", – говорится в сообщении.

В приложении можно ознакомиться со всеми услугами учреждений здравоохранения или клиник, выбрав оптимальные для себя по месту расположения и стоимости услуг.

По замыслу разработчиков, система Helsi продолжит интегрировать новые сервисы в приложении, среди которых предложит телемедицинские консультации. Планируется, что впоследствии через видеосвязь пациент сможет получить врачебную консультацию, продемонстрировать симптомы, рассказать о течении болезни и получить заключение специалиста. Дополнительно перед приемом пациент и врач дважды получат электронное напоминание – за день до приема и в день приема – чтобы вовремя провести видеоконсультацию.

Разработчики приложения советуют по возможности обновлять его как можно чаще, так как каждая новая версия будет включать в себя важные изменения:

  • заработают телемедицинские консультации;
  • станет доступным просмотр результатов приема: пациент после посещения врача сможет пересмотреть диагноз, назначенное лечение, выписанные рецепты и направления. В течение 14 дней после визита можно оставить отзыв о враче и приеме по нескольким критериям. На основании отзывов формируется рейтинг врача;
  • станет доступным сервис "Лекарства онлайн" с простым алгоритмом действий пациента: записался на прием, посетил врача, врач установил диагноз, назначил лечение, выписал рецепт, нашел лекарство и забронировал, далее пользователь получает напоминание, что надо принимать лекарства.

Приложение Helsi.me доступно на платформах iOS и Android.

Медицинская система Helsi работает с 2016 года, в день через сайт helsi.me записываются на прием к врачу 210 тыс. пациентов. Система подключена к eHealth. Ею пользуются более 1100 учреждений здравоохранения, 21 тыс. врачей по всей Украине.

Разработчики приложения прогнозируют, что оно имеет потенциал к увеличению аудитории пациентов минимум в три раза уже за первый год работы.

Теги: Украина, медицина, лечение, реформа, телемедицина, врач, eHealth
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
Журнал People назвал Гомес человеком года
Журнал People назвал Гомес человеком года
Миккельсен рассказал, как отреагировал на предложение заменить Деппа в "Фантастических тварях"
Миккельсен рассказал, как отреагировал на предложение заменить Деппа в "Фантастических тварях"
"Выгляжу ортодоксом". Канделаки показала 20-летнюю дочь
"Выгляжу ортодоксом". Канделаки показала 20-летнюю дочь
В объятиях Касселя. Кунаки показала фото с отдыха в Рио-де-Жанейро
В объятиях Касселя. Кунаки показала фото с отдыха в Рио-де-Жанейро
Зибров показал 23-летнюю дочь
Зибров показал 23-летнюю дочь
  Swimming in the stars. Спирс в день рождения презентовала новую песню. Аудио
  Swimming in the stars. Спирс в день рождения презентовала новую песню. Аудио
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS