Мобильное приложение Helsi.me поможет получить быстрый доступ ко всем медицинским услугам онлайн, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Электронный медицинский сервис Helsi запустил официальное мобильное приложение. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сервис помогает получить быстрый доступ ко всем медицинским услугам онлайн: найти врача по специальности, фамилии или названию медучреждения и записаться к нему или записать своих родных в выбранное учреждение здравоохранения, клинику, к специалисту. Например, только семейных врачей в системе уже более 12 тыс., а это специалисты, к которым пациенты обращаются в первую очередь", – говорится в сообщении.

В приложении можно ознакомиться со всеми услугами учреждений здравоохранения или клиник, выбрав оптимальные для себя по месту расположения и стоимости услуг.

По замыслу разработчиков, система Helsi продолжит интегрировать новые сервисы в приложении, среди которых предложит телемедицинские консультации. Планируется, что впоследствии через видеосвязь пациент сможет получить врачебную консультацию, продемонстрировать симптомы, рассказать о течении болезни и получить заключение специалиста. Дополнительно перед приемом пациент и врач дважды получат электронное напоминание – за день до приема и в день приема – чтобы вовремя провести видеоконсультацию.

Разработчики приложения советуют по возможности обновлять его как можно чаще, так как каждая новая версия будет включать в себя важные изменения:

заработают телемедицинские консультации;

станет доступным просмотр результатов приема: пациент после посещения врача сможет пересмотреть диагноз, назначенное лечение, выписанные рецепты и направления. В течение 14 дней после визита можно оставить отзыв о враче и приеме по нескольким критериям. На основании отзывов формируется рейтинг врача;

станет доступным сервис "Лекарства онлайн" с простым алгоритмом действий пациента: записался на прием, посетил врача, врач установил диагноз, назначил лечение, выписал рецепт, нашел лекарство и забронировал, далее пользователь получает напоминание, что надо принимать лекарства.

Приложение Helsi.me доступно на платформах iOS и Android.

Медицинская система Helsi работает с 2016 года, в день через сайт helsi.me записываются на прием к врачу 210 тыс. пациентов. Система подключена к eHealth. Ею пользуются более 1100 учреждений здравоохранения, 21 тыс. врачей по всей Украине.

Разработчики приложения прогнозируют, что оно имеет потенциал к увеличению аудитории пациентов минимум в три раза уже за первый год работы.