В Украине подтвердили почти 21 тыс. новых случаев COVID-19, среди заболевших – более 1,5 тыс. детей

Среди новых заболевших – 1533 ребенка и 237 медработников.
"Также за минувшие сутки госпитализировали 5924 человека, летальных случаев – 386, выздоровел 6081 человек. За все время пандемии в Украине заболело 2 769 405 человек, выздоровело – 2 375 776, летальных случаев – 63 872", – говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Минздрава, 329 757 человек сейчас болеют COVID-19.
21 октября в стране выявили рекордные 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции, 22 октября – 23 229 случаев.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.