В Украине подтвердили почти 21 тыс. новых случаев COVID-19, среди заболевших – более 1,5 тыс. детей

В Украине более 300 тыс. человек сейчас заражены коронавирусной инфекцией Фото: ЕРА

Среди новых заболевших – 1533 ребенка и 237 медработников.

"Также за минувшие сутки госпитализировали 5924 человека, летальных случаев – 386, выздоровел 6081 человек. За все время пандемии в Украине заболело 2 769 405 человек, выздоровело – 2 375 776, летальных случаев – 63 872", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Минздрава, 329 757 человек сейчас болеют COVID-19.

21 октября в стране выявили рекордные 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции, 22 октября – 23 229 случаев.