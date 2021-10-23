В России пятые сутки подряд регистрируют рекорды смертности среди пациентов с COVID-19

Это новые рекорды по обоим показателям. Накануне в РФ подтвердили максимальные за время эпидемии 37 141 случай COVID-19 и 1064 смерти среди инфицированных.

Рекорды смертности в стране фиксируют пятые сутки подряд: 20 октября было 1036 умерших, 19 октября – 1028, а 18-го – 1015.

В пятницу больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (82) и Санкт-Петербурге (67).

Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 229 528 россиянин, зафиксировано более 8,2 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 1,06 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.