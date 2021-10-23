ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"В реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов". Врач Александровской больницы рассказал о ситуации с коронавирусом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В эту волну, при штамме коронавируса "Дельта", болезнь протекает так же, как и в случае других штаммов, но быстрее, считает врач
В эту волну, при штамме коронавируса "Дельта", болезнь протекает так же, как и в случае других штаммов, но быстрее, считает врач
Фото: Евгений Малолетка / ЮНИСЕФ

В украинских больницах сейчас предвзятое отношение к поступающим в реанимацию невакцинированным пациентам с COVID-19, потому что вакцины уже доступны для всех, заявил врач-рентенолог Александровской клинической больницы Киева Михаил Сидоренко. Об этом он написал в Instagram 22 октября.

По его оценке, шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Он подчеркнул, что это не официальная статистика, а его личные подсчеты, основанные на наблюдениях за месяц.

"Эта волна уникальная, потому что вакцины уже являются общедоступными. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте: к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть", – написал Сидоренко.

Он отметил, что при распространении штамма "Дельта" болезнь протекает так же, как и при других штаммах, но быстрее.

"Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Потому что на одного поступающего пациента всегда найдется труп. Помню, зимой была ситуация, что человек просидел два часа в приемном с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место. Дождался. Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов", – заявил врач.

Он в деталях рассказал, как протекает коронавирусная болезнь в самых тяжелых случаях, как при низкой сатурации у людей мутнеет сознание и они начинают срывать с себя маски, пытаются встать, ломают кости, из-за чего санитарам приходится привязывать пациентов к кроватям.

"И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычания из-под маски, но на вас не будут обращать внимания. Периодически к вам буду приходить я, поднимать вас, подкладывая холодную рентгеновскую кассету под спину, постараюсь расшифровать, что вы мне пытаетесь промычать через ту маску, но, скорее всего, я вас тоже не пойму. Когда вы умрете, вас еще будут пытаться откачать, сломают ребра, но шанса почти не будет. Вас упакуют в черный полиэтиленовый мешок, положат на старую потасканную каталку и вывезут в коридор. Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, он скажет, что вы, к сожалению, умерли. Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете, насколько это явление врезается в память, это невероятно бешеный крик", – описал врач.

Этот пост он поначалу опубликовал также в Facebook, но после критики комментаторов скрыл его и написал разъяснение.

"Если у вас сложилось впечатление о бездушных медиках, то вы ошибаетесь. Предвзятое отношение, если вы не вакцинированы, проявляется лишь на уровне восприятия ответственности. Врачу легче понимать, что пациент сам себя загнал в такое состояние, не вакцинировавшись, сострадание действительно будет меньше. Но работа есть работа, вы пациент, вы объект нашей работы", – написал он.

Сидоренко подчеркнул, что к постели привязывают только в случаях, когда люди представляют угрозу себе или окружающим, пытаются срывать с себя маску и катетеры. "В таких кондициях люди живут минуты, если вовремя не иммобилизировать больного. Это для вашей же безопасности, и поверьте: никто от этого удовольствия не получает, мы не садисты", – добавил он.

https://www.facebook.com/sydorenko.myhail/posts/3025298444397593

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили почти 2,75 млн случаев COVID-19 (23 229 – за последние сутки), умерло более 63,4 тыс. человек.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам главы Минздрава, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Теги: Киев, эпидемия, вакцинация, больница, медики, болезнь, инфекция, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, реанимация, коронавирус, Дельта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Jerry Heil отпраздновала день рождения танцами на крыше автобуса. Видео
Jerry Heil отпраздновала день рождения танцами на крыше автобуса. Видео
"Шикарная", "Зажигалочка". Никитюк похвасталась стройными ногами в ультракоротком платье
"Шикарная", "Зажигалочка". Никитюк похвасталась стройными ногами в ультракоротком платье
Вин Дизель повел под венец дочь погибшего Пола Уокера
Вин Дизель повел под венец дочь погибшего Пола Уокера
В оружии, из которого Болдуин застрелил оператора, был боевой патрон. Актер не знал об этом
В оружии, из которого Болдуин застрелил оператора, был боевой патрон. Актер не знал об этом
Экс-супруга Позитива под уличным душем засветила упругие ягодицы
Экс-супруга Позитива под уличным душем засветила упругие ягодицы
"Точно не сглазят". Лидер The Hardkiss Санина удивила подписчиков костюмом из булавок
"Точно не сглазят". Лидер The Hardkiss Санина удивила подписчиков костюмом из булавок
Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису
Ярославский в преддверии Хэллоуина поделился рецептом тыквенного тирамису
"Редко удается находить искренних людей". Хименес-Браво заговорил об участии в шоу "Холостяк"
"Редко удается находить искренних людей". Хименес-Браво заговорил об участии в шоу "Холостяк"
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
"Я сама пью водку. Но только в коктейлях". Фреймут поделилась правилами "водочного" этикета
"Я сама пью водку. Но только в коктейлях". Фреймут поделилась правилами "водочного" этикета
"Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство". Спирс поделилась архивными фото с детьми
"Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство". Спирс поделилась архивными фото с детьми
"Открывает чакры". Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье
"Открывает чакры". Alyosha похвасталась стройной фигурой в белье
Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень
Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень
"Пока разденешь – перехочешь"."Холостяк" Заливако с возлюбленной удивили подписчиков нарядами в стиле XVIII века
"Пока разденешь – перехочешь"."Холостяк" Заливако с возлюбленной удивили подписчиков нарядами в стиле XVIII века
"Уверенность в себе – лучший наряд". Девушка фронтмена Måneskin поделилась откровенными фото в кожаном боди
"Уверенность в себе – лучший наряд". Девушка фронтмена Måneskin поделилась откровенными фото в кожаном боди
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Какая красотка". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в откровенном платье без белья
"Какая красотка". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в откровенном платье без белья
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS