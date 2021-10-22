Израильский врач: В пик пандемии нужно вакцинировать не только на вокзалах, но и в каждом ларьке

В пик пандемии можно и нужно вакцинировать от коронавируса, но необходимо при этом соблюдать противоэпидемические меры, сказал израильский врач Борис Бриль Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Так он отреагировал на слова украинского врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской, которая говорила, что людей, привившихся от коронавируса, нужно изолировать, приводила в пример вакцинацию на вокзалах и утверждала, что люди, которые вакцинируются, "находясь в "красной" зоне, будут инфицироваться".

Бриль ответил, что в случае, если человек заболеет коронавирусной инфекцией через несколько дней после вакцинации, вакцинация не утяжеляет его состояния.

По его мнению, подобное суждение "абсолютно неверно с медицинской точки зрения".

"В любую пандемию ни один учебник по эпидемиологии не показывает, что нельзя вакцинировать в пик пандемии. В пик пандемии можно вакцинировать. Единственное – нужно не забывать о таких проивоэпидемических действиях, как масочный режим и социальная дистанция. Нужно вакцинировать не только на вокзалах, нужно вакцинировать в каждом ларьке, чтобы как можно больше населения охватить вакцинацией. Проблема еще в том, что вы можете открыть тысячи отделений на миллионы коек, но на сегодняшний день нет ни одного эффективного способа лечения коронавируса, кроме вакцинации. Для Украины такая рекомендация: вводить уголовную ответственность для врачей, которые рассказывают то, что не соответствует исследованиям", – сказал Бриль. Ведущий переспросил, идет ли речь об антивакцинаторах, врач ответил: "Конечно".

Он подчеркнул, что вакцинация не снижает иммунный ответ человека при заражении.

"Вакцина может еще в этот момент не сработать, но ни в коем случае не сделает для иммунитета хуже", – резюмировал Бриль.