Во Львове на 34 тыс. грн оштрафовали директора гимназии за непривитых педагогов

В документе сказано, что 24 сентября директор гимназии допустила проведение учебного процесса в офлайн-формате без соблюдения нормы о вакцинации 80% учителей.

"Судебный репортер" отметил, что в материалах дела есть справка о состоянии вакцинации сотрудников школы. Пояснения директора в нем не приводятся, известно, что на судебное заседание она не явилась.

Издание сообщило, что директора школы из Золочева Львовской области суд освободил от ответственности по аналогичному делу. Постановление суда опубликовали в ЕРСР 18 октября. Суд пришел к выводу, что нарушение малозначительно, и ограничился устным замечанием. Руководитель школы свою вину признала.