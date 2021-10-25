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Во Львове на 34 тыс. грн оштрафовали директора гимназии за непривитых педагогов

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Галицкий районный суд Львова оштрафовал директора гимназии Святой Софии
Галицкий районный суд Львова оштрафовал директора гимназии Святой Софии
Фото: depositphotos.com

Галицкий районный суд Львова оштрафовал на 34 тыс. грн. директора гимназии Святой Софии за нарушение правил карантина. Постановление суда было опубликовано 23 октября в Едином реестре судебных решений Украины.

В документе сказано, что 24 сентября директор гимназии допустила проведение учебного процесса в офлайн-формате без соблюдения нормы о вакцинации 80% учителей.

"Судебный репортер" отметил, что в материалах дела есть справка о состоянии вакцинации сотрудников школы. Пояснения директора в нем не приводятся, известно, что на судебное заседание она не явилась.

Издание сообщило, что директора школы из Золочева Львовской области суд освободил от ответственности по аналогичному делу. Постановление суда опубликовали в ЕРСР 18 октября. Суд пришел к выводу, что нарушение малозначительно, и ограничился устным замечанием. Руководитель школы свою вину признала.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

По состоянию на 25 октября первую дозу вакцины получили 8,9 млн украинцев, а 6,9 млн человек завершили вакцинацию.

С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны. Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

22 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что 87% украинских педагогов получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. По его информации, наибольшее количество невакцинированных педагогов в трех областях – Ровенской – 22,5%, Волынской – 19,6% и Ивано-Франковской – 18,5%.

Теги: Львов, Украина, штраф, вакцинация, карантин, суд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, нарушение
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