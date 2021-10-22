Шкарлет рассказал, в каких областях Украины меньше всего привилось педагогов от COVID-19

Завершили вакцинацию около 380 тыс. учителей, это почти 60% от их общего количества.

"Самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют следующие регионы: Луганская область – 80%; Харьковская – 78%; Киевская – 73%; Черкасская – 72%; Полтавская – 72%; Киев – 70%", – отметил Шкарлет.

По его информации, наибольшее количество невакцинированных педагогов в трех областях – Ровенской – 22,5%, Волынской – 19,6% и Ивано-Франковской – 18,5%.

18 октября министр образования отмечал, что одну дозу вакцины против коронавируса получили 86% украинских педагогов.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.

С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.