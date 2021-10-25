В Финляндии отменили масочный режим в поездах

Ослабление карантинных мер в Финляндии касается поездов как пригородного, так и дальнего сообщения.
"Мы все равно рекомендуем носить маску, хотя больше не будем делать замечаний за то, что ее нет. Также власти рекомендуют носить маску в общественном транспорте", – сказал старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Group Топи Симола.
Также 25 октября обязательный масочный режим был отменен в общественном транспорте Хельсинки, столице Финляндии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 243,7 млн случаев COVID-19, умерло от болезни 4,9 млн человек.
В Финляндии с начала пандемии подтвердили почти 155 тыс. случаев COVID-19, 1,15 тыс. – с летальным исходом. Полный курс вакцинации прошли около 68% граждан Финляндии. Обязательный масочный режим в стране действует с марта 2021 года.