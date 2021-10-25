В Финляндии отменили масочный режим в поездах

Решение о ношении маски будет оставаться за пассажиром Фото: EPA

Ослабление карантинных мер в Финляндии касается поездов как пригородного, так и дальнего сообщения.

"Мы все равно рекомендуем носить маску, хотя больше не будем делать замечаний за то, что ее нет. Также власти рекомендуют носить маску в общественном транспорте", – сказал старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Group Топи Симола.

Также 25 октября обязательный масочный режим был отменен в общественном транспорте Хельсинки, столице Финляндии.