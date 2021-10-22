В Беларуси отменили масочный режим после критики Лукашенко

Лукашенко потребовал от чиновников не давить на людей, которые не носят маски Фото: president.gov.by

"Отменено применение административной ответственности к физическим лицам за неиспользование средств защиты органов дыхания (далее – маски) на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте", – отметили в сообщении.

В министерстве рекомендовали белорусам использовать маски "при посещении объектов и организаций".

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 19 октября на совещании по эпидситуации потребовал не давить на людей, которые не носят маски. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Не дай бог, мне поступит информация, что вы начинаете выгонять людей из торговых точек, метро или автобусов, мало не покажется. Потому что это становится проблемой политической. Люди друг на друга начинают зверем смотреть. Только добровольность", – заявил он.