Беларусь выпустит свою вакцину от COVID-19 в 2023 году – Лукашенко

По словам Лукашенко, вакцину выпустят в 2023 году, поскольку тогда будет циркулировать новый штамм Фото: EPA

По его словам, вакцину выпустят в 2023 году, поскольку тогда будет циркулировать новый штамм.

"И сегодня видим, что он может быть. Мы уже четыре или пять штаммов пережили. Сегодня "Дельта"-штамм. Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году", – заявил Лукашенко.