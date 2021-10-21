Лукашенко считает, что COVID-19 может излечить онкологию

Лукашенко заявил, что к 2023 году в Беларуси появится своя вакцина от COVID-19 Фото: president.gov.by

"Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то хорошее. [...] COVID-19 не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили, что-то вот происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных COVID-19 нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID-19 был лекарством от онкологических заболеваний", – сказал он.

Гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости озвучивал и заместитель директора по научной работе белорусского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Николая Александрова Сергей Красный, написало агентство БЕЛТА.

По словам специалиста, при коронавирусной инфекции у больного долго держится высокая температура, а злокачественные опухолевые клетки очень чувствительны к этому.

Красный говорил, что при COVID-19 отмечается резкий всплеск клеточного и гуморального иммунитетов, а также вырабатывается "огромное количество антител". Все это может тормозить рост опухолей, приводить к их регрессии и в некоторых случаях – к излечению, добавил он.