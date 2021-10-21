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Лукашенко считает, что COVID-19 может излечить онкологию

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Лукашенко заявил, что к 2023 году в Беларуси появится своя вакцина от COVID-19
Лукашенко заявил, что к 2023 году в Беларуси появится своя вакцина от COVID-19
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко предположил, что COVID-19 может стать "лекарством от онкологических заболеваний". Об этом он сказал во время общения с врачами Минской областной клинической больницы. Видеозапись фрагмента высказывания Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул Первого" 21 октября.

"Я рад, что сегодня поехал в онкологический центр, в вашу больницу. Для себя почерпнул что-то хорошее. [...] COVID-19 не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили, что-то вот происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных COVID-19 нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID-19 был лекарством от онкологических заболеваний", – сказал он. 

Гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости озвучивал и заместитель директора по научной работе белорусского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Николая Александрова Сергей Красный, написало агентство БЕЛТА

По словам специалиста, при коронавирусной инфекции у больного долго держится высокая температура, а злокачественные опухолевые клетки очень чувствительны к этому. 

Красный говорил, что при COVID-19 отмечается резкий всплеск клеточного и гуморального иммунитетов, а также вырабатывается "огромное количество антител". Все это может тормозить рост опухолей, приводить к их регрессии и в некоторых случаях – к излечению, добавил он.

Контекст:

По информации БЕЛТА, в Беларуси с начала эпидемии подтвердили 580 тыс. случаев COVID-19, умерло почти 4,5 тыс. человек.

По данным минздрава Беларуси, в республике применяются вакцины от COVID-19 "Спутник V" (российского и белорусского производства), а также китайский препарат от компании Sinopharm.

Лукашенко 19 октября анонсировал появление белорусской вакцины от COVID-19 в 2023 году. 

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, лекарства, онкология, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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