"Мне жаль этих людей". Данилов рассказал о ситуации с COVID-19 в ОРДЛО

"Мы понимаем, что происходит на неподконтрольных территориях, у нас есть данные разведки. К сожалению, ситуация напряженная. Учитывая, что много медработников покинуло эту территорию, оставшиеся не успевают обеспечивать людям на необходимом уровне охрану здоровья", – отметил Данилов.
Он заявил также, что вакцинация жителей ОРДЛО российским препаратом "Спутник V" не является средством предупреждения COVID-19.
"Мне жаль этих людей", – сказал секретарь СНБО.
Журналист Денис Казанский 4 октября написал в Telegram, что в оккупированном Россией Донецке "настоящая катастрофа" с заболеваемостью COVID-19.
"Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, "скорые" не приезжают на вызовы. Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но, судя по всему, они огромны. Проблема настолько масштабна, что ее стала признавать даже оккупационная администрация", – отметил он.
По информации Казанского, в середине сентября оккупационные власти заявили, что госпитали загружены на 100%, но с тех пор ситуация ухудшилась.
"Сразу у двух моих знакомых заболели оставшиеся в ОРДЛО родители. Мать одного умерла почти сразу, при этом тест на COVID-19 ей не делали (тестов тоже нет), поэтому в общую статистику она не попала. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским "Спутником V". Это не помогло – человек в тяжелом состоянии", – написал журналист.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 5 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,2 тыс. человек.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре этот показатель увеличился.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.