"Мне жаль этих людей". Данилов рассказал о ситуации с COVID-19 в ОРДЛО

Данилов: Мы понимаем, что происходит на неподконтрольных территориях, у нас есть данные разведки Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Мы понимаем, что происходит на неподконтрольных территориях, у нас есть данные разведки. К сожалению, ситуация напряженная. Учитывая, что много медработников покинуло эту территорию, оставшиеся не успевают обеспечивать людям на необходимом уровне охрану здоровья", – отметил Данилов.

Он заявил также, что вакцинация жителей ОРДЛО российским препаратом "Спутник V" не является средством предупреждения COVID-19.

"Мне жаль этих людей", – сказал секретарь СНБО.

Журналист Денис Казанский 4 октября написал в Telegram, что в оккупированном Россией Донецке "настоящая катастрофа" с заболеваемостью COVID-19.

"Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, "скорые" не приезжают на вызовы. Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но, судя по всему, они огромны. Проблема настолько масштабна, что ее стала признавать даже оккупационная администрация", – отметил он.

По информации Казанского, в середине сентября оккупационные власти заявили, что госпитали загружены на 100%, но с тех пор ситуация ухудшилась.

"Сразу у двух моих знакомых заболели оставшиеся в ОРДЛО родители. Мать одного умерла почти сразу, при этом тест на COVID-19 ей не делали (тестов тоже нет), поэтому в общую статистику она не попала. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским "Спутником V". Это не помогло – человек в тяжелом состоянии", – написал журналист.