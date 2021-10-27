Стало известно имя украинского военнослужащего, погибшего в результате обстрела боевиками на Донбассе

"Сегодня, выполняя боевое задание, верный военной присяге в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и жителям родной Шишацкой общины павшего защитника", – сообщили в центре.

Журналистка Ганна Антипович пишет в Facebook, что погибший родился в 1970 году в селе Березино Одесской области, а жил в селе Тищенки Полтавской области. Халиков служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", у него осталось трое сыновей, сообщила Антипович.

"Волонтер Анатолий Банный как раз собирался в эти выходные уехать на фронт и увидеть Георгия. Вывел для него на фотобумагу фотографию, которую сделал раньше, где воин стоит, окутанный оберегом полтавских вышивальщиц. Теперь это фото поедет в Одесскую область", – написала она и опубликовала снимок.