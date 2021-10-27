Кулеба опроверг информацию о переговорах Нуланд в Москве об особом статусе ОРДЛО

Глава МИД ответил на вопрос пользователя соцсети относительно того, действительно ли Нуланд говорила в Москве о предоставлении особого статуса ОРДЛО.

"Нет, неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", – ответил Кулеба.

Ні, неправда. Американські партнери детально інформують нас про свої контакти. https://t.co/mD63FS99F0 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2021

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 19 октября, что РФ и США возобновили диалог по Украине после визита Нуланд.