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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили перемирие, убит украинский военный – штаб ООС

Боевики ежедневно обстреливают украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения
Боевики ежедневно обстреливают украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения
Фото: EPA

За минувшие сутки, 27 октября, штаб ООС зафиксировал 15 обстрелов на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск, в результате которых погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщается в утренней сводке штаба в Facebook.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что трижды за сутки боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Вблизи Гранитного боевики дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского стреляли четыре раза, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Новотошковского велся огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцево обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Широкино боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. Возле Гранитного наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии столкновения.

"По состоянию на 7 часов утра 28 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1228003031025644

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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