За сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили перемирие, убит украинский военный – штаб ООС

Боевики ежедневно обстреливают украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения Фото: EPA

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что трижды за сутки боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Вблизи Гранитного боевики дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского стреляли четыре раза, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Новотошковского велся огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцево обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Широкино боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. Возле Гранитного наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии столкновения.

"По состоянию на 7 часов утра 28 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – добавили в штабе.