Оккупанты обстреляли жилые дома в Трехизбенке Луганской области

Обстрел произошел в 16.20.

"Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию крупного калибра. По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые, к счастью, были быстро ликвидированы подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Жертв среди мирного населения нет, добавили в пресс-службе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.