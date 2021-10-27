На Донбассе погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушали режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскиим соглашениями вооружения.

"Вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.

Также в районе Гранитного оккупанты с беспилотника сбросили неизвестные взрывные устройства.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью... На вражеские вооруженные провокации наши защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", – проинформировали в штабе.