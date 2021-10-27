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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

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Украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью
Украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью
Фото: EPA

На Донбассе 27 октября погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушали режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскиим соглашениями вооружения.

"Вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.

Также в районе Гранитного оккупанты с беспилотника сбросили неизвестные взрывные устройства.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью... На вражеские вооруженные провокации наши защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", – проинформировали в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1227618737730740

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Широкино, Гранитное, Минские соглашения, Луганское, Лебединское, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, Новолуганское, операция Объединенных сил
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