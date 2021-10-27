На Донбассе погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушали режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскиим соглашениями вооружения.
"Вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.
Также в районе Гранитного оккупанты с беспилотника сбросили неизвестные взрывные устройства.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью... На вражеские вооруженные провокации наши защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", – проинформировали в штабе.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.