Россия останавливает ввоз мандаринов из Турции. Накануне в РФ критиковали использование в зоне ООС турецких БПЛА

В ведомстве отметили, что в мандаринах "обнаружено остаточное количество пестицида "хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

"В связи с этим с 29 октября 2021 года до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации [...], чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения РФ", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Это случилось на следующий день после заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

26 октября главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Вооруженные силы Украины впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.