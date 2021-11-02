Politico опубликовало спутниковый снимок войск РФ у границ Украины. У ГУР Минобороны прокомментировали

Российские военные подразделения в конце сентября 2021 года начали движение в сторону украинской границы, отметило Politico Фото: Минобороны России / Facebook

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковое фото, отметив, что на нем видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

"Действительно, есть такие фото, но нет сравнения. По нашим данным, таких изменений не произошло", – отметили в ГУР.

На фото, которое обнародовало Politico, показано скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе города Ельня (РФ) неподалеку от границы с Беларусью.

По данным издания, в районы Брянска и Курска, неподалеку от северной границы Украины, была передислоцирована военная техника 4-й танковой дивизии вооруженных сил РФ. Подразделения снабжены танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

Также в этом районе замечены части 1-й гвардейской танковой армии. Politico пишет, что российские военные подразделения в конце сентября 2021 года начали движение из мест своей обычной дислокации в сторону украинской границы.