Директор ЦРУ приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины – CNN

"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", – говорится в сообщении телеканала

Бернс посещал Россию 2–3 ноября. Он встретился с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

По информации телеканала, на встречах в Москве Бернс пытался предостеречь РФ от любых планов по проведению наступательных операций, заявив, что США внимательно следят за перемещениями российских войск.

Глава ЦРУ также выразил обеспокоенность США по поводу того, что Россия может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы, которые, по прогнозам, зимой столкнутся с энергетическим кризисом.

После встреч в России, по информации CNN, Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, "пытаясь снять напряженность" между Москвой и Киевом. В Киев также был направлен высокопоставленный чиновник Госдепартамента для поддержки этих усилий.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил "Интерфаксу", что тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ. В то же время он подчеркнул, что эта тема постоянно звучит в ходе контактов "с американскими представителями, которые отвечают за российское направление". По мнению Рябкова, "особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, придавать не следует".