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Директор ЦРУ приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины – CNN

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По информации СМИ, Бернс пытался предостеречь РФ от любых наступательных планов
По информации СМИ, Бернс пытался предостеречь РФ от любых наступательных планов
Фото: EPA

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву в начале ноября, чтобы выяснить мотивы Кремля в связи с российскими войсками у украинских границ. Об этом сообщил 5 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", – говорится в сообщении телеканала

Бернс посещал Россию 2–3 ноября. Он встретился с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

По информации телеканала, на встречах в Москве Бернс пытался предостеречь РФ от любых планов по проведению наступательных операций, заявив, что США внимательно следят за перемещениями российских войск.

Глава ЦРУ также выразил обеспокоенность США по поводу того, что Россия может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы, которые, по прогнозам, зимой столкнутся с энергетическим кризисом.

После встреч в России, по информации CNN, Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, "пытаясь снять напряженность" между Москвой и Киевом. В Киев также был направлен высокопоставленный чиновник Госдепартамента для поддержки этих усилий.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил "Интерфаксу", что тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ. В то же время он подчеркнул, что эта тема постоянно звучит в ходе контактов "с американскими представителями, которые отвечают за российское направление". По мнению Рябкова, "особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, придавать не следует".

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Теги: газ, Джо Байден, Сергей Нарышкин, ЦРУ, Николай Патрушев, CNN, наступление, война в Украине, война на Донбассе, российский газ, границы, российские военные, Уильям Бернс
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