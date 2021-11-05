Российские войска пошли вглубь своей территории – начальник Генштаба ВСУ

Шаптала: На нынешнее время ситуация вокруг нашего государства контролируема, никакого наращивания усилий РФ нет Фото: zsu.gov.ua

"В России так же, как и у нас, проходили учения – "Запад 2021". Перемещение техники во время учений или после завершения учений не может произойти в течение одного-двух дней. Были сосредоточены войска для учений, идет их возвращение в пункты постоянной дислокации. То, что сказали [CМИ], что они пошли ближе к границе, – это наоборот, они пошли вглубь своей территории", – сказал Шаптала.

Он отметил, что на территории РФ вблизи границы с Украиной расположено несколько военных полигонов и там тоже перемещается техника.

"То есть говорить, что идет наращивание усилий у наших границ, – такого нет", – подчеркнул Шаптала.

Генерал-лейтенант, комментируя публикации американских СМИ, добавил, что ВСУ берут информацию из разных источников, анализируют ее и потом планируют дальнейшие действия.

"Когда мы получили эту информацию СМИ, мы запросили средства разведки. Это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены нам данные по этой ситуации, мы снова оценили ее – и никакого наращивания усилий на государственной границе Украины не было и нет. На нынешнее время ситуация вокруг нашего государства контролируема, никакого наращивания усилий РФ нет", – добавил он.