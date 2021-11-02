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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Проведем и контрнаступательную операцию". Командующий ООС заявил, что Украина готова к новому витку боевых действий со стороны РФ

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Павлюк: Мы прекрасно понимаем, как Россия ведет войну
Павлюк: Мы прекрасно понимаем, как Россия ведет войну
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к эскалации со стороны Российской Федерации. Об этом в интервью журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) заявил командующий операцией Объединенных сил (ООС), генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк. Текстовая версия интервью опубликована на сайте УЦБС 2 ноября.

"Мы прекрасно понимаем, кто есть перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий, – сказал Павлюк. – Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контрнаступательную операцию. Войска к этому готовы".

ВИДЕО
Видео: UKRAINIAN SECURITY & COOPERATION CENTRE / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post писала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

1 ноября Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ стянула к границам Украины.

В частности, на снимках показано скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе города Ельня (РФ) неподалеку от границы с Беларусью.

По данным Politico, в районы Брянска и Курска, неподалеку от северной границы Украины, была передислоцирована военная техника 4-й танковой дивизии вооруженных сил РФ. Подразделения снабжены танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

Также в этом районе замечены части 1-й гвардейской танковой армии. Politico пишет, что российские военные подразделения в конце сентября 2021 года начали движение из мест своей обычной дислокации в сторону украинской границы.

В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, Вооруженные силы Украины, военная техника, агрессия, оборона, вторжение, ВСУ, конфликт, безопасность, интервью, войска, операция, ООС, российские военные, Александр Павлюк
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