Боевики на Донбассе усиливают артиллерийские группировки вблизи линии соприкосновения – украинская разведка

"На отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения. При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ удерживает на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в боевой готовности.

Помимо этого, российские оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определения объектов для ведения артиллерийского и снайперского огня.

30 октября газета The Washington Post писала, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В публикации отмечалось, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что по состоянию на 1 ноября не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе. В ГУР МО считают, что факты, которые фигурируют в публикациях СМИ, "являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".