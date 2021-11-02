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Боевики на Донбассе усиливают артиллерийские группировки вблизи линии соприкосновения – украинская разведка

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По данным украинской разведки, боевики перемещают артиллерию преимущественно с наступлением темноты
По данным украинской разведки, боевики перемещают артиллерию преимущественно с наступлением темноты
Фото: depositphotos.com

Боевики на Донбассе усиливают артиллерийские группировки вблизи линии соприкосновения. Об этом 2 ноября в Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"На отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения. При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ удерживает на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в боевой готовности.

Помимо этого, российские оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определения объектов для ведения артиллерийского и снайперского огня.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/370966941380376/

30 октября газета The Washington Post писала, что РФ возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. В публикации отмечалось, что в последнее время в соцсетях появились видео, свидетельствующие о передвижении войск на юге и западе РФ.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что по состоянию на 1 ноября не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе. В ГУР МО считают, что факты, которые фигурируют в публикациях СМИ, "являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, снайперы, разведка, боевики, артиллерия, Минобороны, война на Донбассе, войска
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