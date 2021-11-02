На Донбассе боевики используют лазерное оружие, есть пострадавший – советник главы Днепропетровской ОГА

"30 октября эвакуировали в областную офтальмологическую больницу защитника с поражением глаза лазером во время наблюдения. У специалистов ДОКОЛ есть опыт лечения таких поражений", – написала она.

Губа пригласила представителей ОБСЕ пообщаться с пострадавшим военнослужащим "(дистанционно или очно на улице с учетом карантинных мер) и зафиксировать факт применения лазерного оружия".