Боевики убили украинского военного на Донбассе

Вблизи Новолуганского Донецкой области боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Светлодарска и Водяного Донецкой области российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Около Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

На вооруженные провокации украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить огневую активность.

С начала суток 2 ноября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – боевики открывали огонь в направлении Павлополя Донецкой области. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.