Зеленский в Великобритании поговорил с Меркель о ситуации на Донбассе

Одной из тем беседы были ситуация с безопасностью на Донбассе и переговоры по урегулированию конфликта.

Также собеседники говорили об энергетическом кризисе в Европе, путях его преодоления и о вопросах двусторонних отношений Украины и Германии.

Кроме того, Зеленский провел короткие встречи с президентами Литвы и Латвии Гитанасом Науседой и Эгилсом Левитсом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Египта Абдулом Фаттахом аль-Сиси, президентом Северной Македонии Стево Пендаровски, президентом Финляндии Саули Нийнисте, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Беседы касались двусторонних отношений с этими странами и ЕС.