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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Меркель будет работать над организацией встречи в нормандском формате каждый день до завершения каденции – посол

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Ожидается, что преемника Меркель на посту канцлера выберут в декабре
Ожидается, что преемника Меркель на посту канцлера выберут в декабре
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель до завершения своей каденции будет ежедневно работать над организацией саммита в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила 25 октября на конференции в Киеве, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в нормандском формате. Конечно, это действительно тяжело. На данное время пока еще нет четких представлений, когда она может состояться. Происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами. Федеральный канцлер сказала, пребывая в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", – сказала посол.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборыВ них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство. Ожидается, что коалиционное соглашение будет готово к концу ноября, а имя нового канцлера назовут в декабре.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, Франция, нормандский формат, саммит, встреча, Анка Фельдгузен
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