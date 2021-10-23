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"Спасибо, дорогая Ангела". Лидеры стран ЕС попрощались с Меркель. Фоторепортаж

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21 – 22 октября прошел саммит ЕС – вероятно, последний, в котором принимала участие в качестве канцлера Германии Ангела Меркель. Фотографии мероприятия опубликовало агентство EPA. "Ты приняла участие в 107 из 214 встреч Совета ЕС со времен его начала. Благодарю тебя за опыт, мудрость и способность фокусировать внимание на главном. Спасибо, дорогая Ангела", – написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. На саммите лидеры стран ЕС устроили небольшую церемонию прощания, сообщила "Немецкая волна". Они стоя проводили Меркель овациями. В ходе церемонии Мишель сравнил Меркель с монументом и заявил, что саммиты ЕС без нее – это как "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни". Он также вручил Меркель прощальный подарок – художественное изображение здания в Брюсселе, где проходят заседания Евросовета.
Теги: Германия, Ангела Меркель, саммит ЕС, Брюссель, Европейский совет, Европейский союз, саммит, Эммануэль Макрон, Шарль Мишель, прощание, ЕС
 

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