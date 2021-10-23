"Спасибо, дорогая Ангела". Лидеры стран ЕС попрощались с Меркель. Фоторепортаж
Фото: EPA
Лидеры ЕС позируют для общего фото на саммите
Фото: EPA
Фото: EPA
Президент Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Меркель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: EPA
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Меркель
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Меркель беседует с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом
Фото: EPA
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Меркель
Фото: EPA
Меркель и премьер-министр Швеции Стефан Лофвен
Фото: EPA
21 – 22 октября прошел саммит ЕС – вероятно, последний, в котором принимала участие в качестве канцлера Германии Ангела Меркель. Фотографии мероприятия опубликовало агентство EPA
. "Ты приняла участие в 107 из 214 встреч Совета ЕС со времен его начала. Благодарю тебя за опыт, мудрость и способность фокусировать внимание на главном. Спасибо, дорогая Ангела", – написал
в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. На саммите лидеры стран ЕС устроили небольшую церемонию прощания, сообщила "Немецкая волна"
. Они стоя проводили Меркель овациями. В ходе церемонии Мишель сравнил Меркель с монументом и заявил, что саммиты ЕС без нее – это как "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни". Он также вручил
Меркель прощальный подарок – художественное изображение
здания в Брюсселе, где проходят заседания Евросовета.