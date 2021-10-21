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Немецкие политики рассказали, когда выберут преемника Меркель

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Новым канцлером страны может стать Олаф Шольц
Новым канцлером страны может стать Олаф Шольц
Фото: ЕРА

В Германии представители Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и партии "Зеленые" планируют быстро сформировать новое правительство. Новым канцлером страны может стать член СДПГ, министр финансов Олаф Шольц, сообщила "Немецкая волна" 21 октября со ссылкой на генеральных секретарей СДП и СДПГ Фолькера Висинга и Ларса Клингбайля.

Клингбайль сказал, что 27 октября начнут работать отдельные рабочие группы трех партий. К 10 ноября они согласуют позиции, которые обсудят в основных переговорных группах. Детали будущего коалиционного договора будут согласовывать политики из 22 рабочих групп.

По словам Висинга, коалиционное соглашение должно быть готово к концу ноября. На неделе, которая начнется с 6 декабря, в Бундестаге могут избрать нового федерального канцлера и сформировать новое правительство, отметил политик.

Контекст:

Шольц может сменить на посту Ангелу Меркель, которая после 15 лет нахождения на должности канцлера отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них участвовали 47 партий. По предварительным данным, на выборах победила СДПГ. В Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии". Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Теги: Германия, Ангела Меркель, выборы, переговоры, Бундестаг, парламент, СДПГ, Олаф Шольц
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