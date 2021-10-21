Немецкие политики рассказали, когда выберут преемника Меркель

Клингбайль сказал, что 27 октября начнут работать отдельные рабочие группы трех партий. К 10 ноября они согласуют позиции, которые обсудят в основных переговорных группах. Детали будущего коалиционного договора будут согласовывать политики из 22 рабочих групп.

По словам Висинга, коалиционное соглашение должно быть готово к концу ноября. На неделе, которая начнется с 6 декабря, в Бундестаге могут избрать нового федерального канцлера и сформировать новое правительство, отметил политик.