Немецкие политики рассказали, когда выберут преемника Меркель

Клингбайль сказал, что 27 октября начнут работать отдельные рабочие группы трех партий. К 10 ноября они согласуют позиции, которые обсудят в основных переговорных группах. Детали будущего коалиционного договора будут согласовывать политики из 22 рабочих групп.
По словам Висинга, коалиционное соглашение должно быть готово к концу ноября. На неделе, которая начнется с 6 декабря, в Бундестаге могут избрать нового федерального канцлера и сформировать новое правительство, отметил политик.
Шольц может сменить на посту Ангелу Меркель, которая после 15 лет нахождения на должности канцлера отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.
26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них участвовали 47 партий. По предварительным данным, на выборах победила СДПГ. В Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии". Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.