Лавров объяснил отказ участвовать в нормандской встрече глав МИД. Кулеба назвал это "слабым оправданием"

Кулеба: Россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит Фото: mfa.gov.ua

Журналист попросил Лаврова прокомментировать слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что провести такую встречу обещал в телефонном разговоре с руководителями Германии и Франции президент РФ Владимир Путин.

"Канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сказали, что министры иностранных дел, внешнеполитические советники лидеров могут поработать, подумать. Путин согласился. Вот мы и думаем", – сказал глава МИД РФ.

Он назвал "передергиванием" упоминание Кулебой слова "обещал" применительно к главе Кремля.

"Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств", – подчеркнул Лавров.

Кулеба уже прокомментировал в Twitter сегодняшнее заявление Лаврова о встрече глав МИД стран нормандского формата.

"Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров нормандского формата, а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти" на такую встречу. А потом россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит", – написал украинский дипломат.

Слабке виправдання. Мовляв, Путін не обіцяв провести зустріч міністрів Нормандського формату, а «обіцяв доручити розглянути, як можна вийти» на таку зустріч. А потім росіяни не розуміють, чому іхнім словам більше ніхто не вірить. https://t.co/3XdrOnAw6P — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2021