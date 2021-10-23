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Меркель "представить себе не могла", что Путин аннексирует Крым

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Меркель еще в 2001 году поняла, что у нее с Путиным "есть значительные разногласия"
Меркель еще в 2001 году поняла, что у нее с Путиным "есть значительные разногласия"
Фото: EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью изданию Suddeutsche Zeitung, опубликованному 22 октября, что при вступлении в должность канцлера ФРГ "и представить себе не могла", что президент РФ Владимир Путин "аннексирует Крым и что на востоке Украины – практически рядом с Евросоюзом – дойдет до таких военных столкновений".

Комментарий Меркель газете цитирует "Радіо Свобода".

Канцер ФРГ отметила, что еще в 2001 году поняла, что у нее с Путиным "есть значительные разногласия".

Так, глава Кремля, выступая в Бундестаге говорил, что распад Советского Союза "является печальным событием".

ФРГ же, напротив, "ощущает радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", подчеркнула Меркель.

Контекст:

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. На выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СДП) и "Альтернатива для Германии".

Представители СДПГ, СДП и партии "Зеленые" планируют в декабре сформировать новое правительство ФРГ. Новым канцлером страны может стать член СДПГ, министр финансов Олаф Шольц.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Крым, Украина, ФРГ, агрессия, аннексия, боевики, вторжение, Бундестаг, президент, Евросоюз, интервью
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