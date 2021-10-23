Меркель "представить себе не могла", что Путин аннексирует Крым

Меркель еще в 2001 году поняла, что у нее с Путиным "есть значительные разногласия" Фото: EPA

Комментарий Меркель газете цитирует "Радіо Свобода".

Канцер ФРГ отметила, что еще в 2001 году поняла, что у нее с Путиным "есть значительные разногласия".

Так, глава Кремля, выступая в Бундестаге говорил, что распад Советского Союза "является печальным событием".

ФРГ же, напротив, "ощущает радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", подчеркнула Меркель.