Меркель "представить себе не могла", что Путин аннексирует Крым

Комментарий Меркель газете цитирует "Радіо Свобода".
Канцер ФРГ отметила, что еще в 2001 году поняла, что у нее с Путиным "есть значительные разногласия".
Так, глава Кремля, выступая в Бундестаге говорил, что распад Советского Союза "является печальным событием".
ФРГ же, напротив, "ощущает радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", подчеркнула Меркель.
Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.
26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. На выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СДП) и "Альтернатива для Германии".
Представители СДПГ, СДП и партии "Зеленые" планируют в декабре сформировать новое правительство ФРГ. Новым канцлером страны может стать член СДПГ, министр финансов Олаф Шольц.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.