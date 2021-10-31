Байден обсудил с Меркель и Шольцем реализацию заявления о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности

Встреча прошла в ходе саммита стран "Большой двадцатки" в Риме (Италия).

Байден поздравил Меркель "с более чем 16-летним лидерством в вопросах, имеющих важное значение для нашей общей безопасности и процветания, а также для трансатлантических отношений".

Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, в том числе усилия в предоставлению гуманитарной помощи. Байден поблагодарил Германию за то, что она приняла 35 тыс. афганцев.

"Кроме того, президент Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях", – говорится в сообщении.

26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил ее продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера Германии.