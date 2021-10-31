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Байден обсудил с Меркель и Шольцем реализацию заявления о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности

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Меркель встретилась с Байденом
Меркель встретилась с Байденом
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 30 октября встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Встреча прошла в ходе саммита стран "Большой двадцатки" в Риме (Италия).

Байден поздравил Меркель "с более чем 16-летним лидерством в вопросах, имеющих важное значение для нашей общей безопасности и процветания, а также для трансатлантических отношений".

Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, в том числе усилия в предоставлению гуманитарной помощи. Байден поблагодарил Германию за то, что она приняла 35 тыс. афганцев.

"Кроме того, президент Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях", – говорится в сообщении.

26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил ее продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера Германии.

Контекст:

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы. 

Советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн считает, что одобрение Германией и Еврокомиссией "Северного потока – 2" может длиться до марта 2022 года.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³

По данным Reuters на конец сентября, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывали 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и БрюсселяВ "Газпроме" эти обвинения отвергли.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Германия, Ангела Меркель, Джо Байден, Северный поток – 2, Олаф Шольц
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