У Меркель закончились полномочия канцлера ФРГ. Ее попросили продолжить деятельность до избрания нового правительства

Меркель присутствовала на заседании Бундестага в ложе для гостей в компании Штайнмайера Фото: EPA

Во вторник состоялось первое заседание Бундестага нового созыва. С этого дня полномочия канцлера официально прекращаются.

Отмечается, что 26 октября во дворце Бельвю Штайнмайер передаст удостоверение об увольнении членам федерального правительства.

В то же время статья 69 Конституции Германии предусматривает, что президент может просить канцлера или министра продолжить деятельность до назначения преемника.

Ни канцлер, ни министр не могут отказать в этом, подчеркнуло издание.

Управляющее правительство может внести в Бундестаг законы или даже новый бюджет ФРГ, однако у него не будет прежней поддержки коалиции, подчеркнуло Welt.

Меркель 26 октября присутствовала на заседании Бундестага в ложе для гостей в компании Штайнмайера – впервые за 31 год не в качестве депутата парламента ФРГ.