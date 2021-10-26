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У Меркель закончились полномочия канцлера ФРГ. Ее попросили продолжить деятельность до избрания нового правительства

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Меркель присутствовала на заседании Бундестага в ложе для гостей в компании Штайнмайера
Меркель присутствовала на заседании Бундестага в ложе для гостей в компании Штайнмайера
Фото: EPA

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера Германии. Об этом 26 октября сообщило Welt со ссылкой на канцелярию федерального президента.

Во вторник состоялось первое заседание Бундестага нового созыва. С этого дня полномочия канцлера официально прекращаются.

Отмечается, что 26 октября во дворце Бельвю Штайнмайер передаст удостоверение об увольнении членам федерального правительства.

В то же время статья 69 Конституции Германии предусматривает, что президент может просить канцлера или министра продолжить деятельность до назначения преемника.

Ни канцлер, ни министр не могут отказать в этом, подчеркнуло издание.

Управляющее правительство может внести в Бундестаг законы или даже новый бюджет ФРГ, однако у него не будет прежней поддержки коалиции, подчеркнуло Welt.    

Меркель 26 октября присутствовала на заседании Бундестага в ложе для гостей в компании Штайнмайера – впервые за 31 год не в качестве депутата парламента ФРГ.

Контекст:

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. На выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СДП) и "Альтернатива для Германии".

Представители СДПГ, СДП и партии "Зеленые" планируют в декабре сформировать новое правительство ФРГ. Новым канцлером страны может стать член СДПГ, министр финансов Олаф Шольц.

Теги: Германия, Ангела Меркель, выборы, Франк-Вальтер Штайнмайер, депутаты, правительство, ФРГ, Бундестаг, парламент, президент, увольнение, деятельность, назначение, заседание
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