Минфин США планирует привлечь к ответственности "Газпром" за нарушение санкций

В минфине США не уточнили, какие санкции будут введены в отношении "Газпрома" Фото: EPA

"Мы привержены тому, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции", – сказал он.

Заявление было сделано на фоне критики со стороны сенаторов за отмену Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток – 2". Адеймо не уточнил, какие санкции будут введены.

Он уклонился от ответа на вопросы сенатора-республиканца Патрика Туми, который спросил, почему министерство не ввело ограничительные меры в отношении газопровода, отметило издание.