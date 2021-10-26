Минэкономики ФРГ не обсуждало с Украиной сертификацию "Северного потока – 2" – Витренко

ФРГ и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через "Северный поток – 2" после его запуска, отметил Витренко Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Во вторник немецкое ведомство опубликовало на своем сайте пресс-релиз, в котором отметило, что сертификация газопровода "не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Федеративную Республику Германия и Европейский союз". Свои выводы минэкономики ФРГ направило регулятору – Федеральному сетевому агентству.

В то же время сообщается, что при подготовке заключения немецкое министерство консультировалось с соседними странами – членами ЕС – Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

"Среди этих стран нет Украины. Это очень печально. Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северного потока – 2", при текущих условиях, несет критическую угрозу для безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС", – написал Витренко.

Глава НАК добавил, что после запуска газопровода президент РФ Владимир Путин "может прекратить физический транзит через Украину".

"И затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через "Северный поток – 2". В отличие от украинской ГТС, у этого газопровода нет резервных мощностей, и нет хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которые проходит "Северный поток – 2", – подчеркнул Витренко.