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"Оператор ГТС Украины" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2"

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Геополитический проект "Северный поток 2" разрушает европейскую энергетическую архитектуру, отметили в ОГТСУ
Геополитический проект "Северный поток – 2" разрушает европейскую энергетическую архитектуру, отметили в ОГТСУ
Фото: nord-stream2.com

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) 20 октября подал заявку немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) для участия в сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" – компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщается на сайте ОГТСУ.

Отмечается, что к процедуре сертификации Федеральным сетевым агентством Германии допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH.

Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України".

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, геополитический проект "Северный поток – 2" "разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу".  

"Введение в эксплуатацию "Северного потока – 2" только усилит доминирующую позицию "Газпрома", но отнюдь не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки. Оба "северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых – вытеснить с энергорынка мощную украинскую ГТС как альтернативный маршрут поставки газа в Европу и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря", – написал Макогон в Facebook.

Он подчеркнул, что "только равные права и правила для всех участников газового рынка могут создать конкурентоспособный рынок газа в Европе и стать предохранителем от непрозрачного тарифообразования, давления со стороны одного игрока, дискриминации в отношении европейских операторов и трейдеров".

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158951199704081

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы. 

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина". 

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.  

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 21 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, Польша, газ, НАК Нафтогаз, ФРГ, ГТС, строительство, газопровод, транзит, дискриминация, Европа, архитектура, безопасность, Северный поток – 2, российский газ, PGNiG, Сергей Макогон, Nord Stream 2 AG
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