"Оператор ГТС Украины" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2"

Отмечается, что к процедуре сертификации Федеральным сетевым агентством Германии допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH.

Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України".

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, геополитический проект "Северный поток – 2" "разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу".

"Введение в эксплуатацию "Северного потока – 2" только усилит доминирующую позицию "Газпрома", но отнюдь не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки. Оба "северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых – вытеснить с энергорынка мощную украинскую ГТС как альтернативный маршрут поставки газа в Европу и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря", – написал Макогон в Facebook.

Он подчеркнул, что "только равные права и правила для всех участников газового рынка могут создать конкурентоспособный рынок газа в Европе и стать предохранителем от непрозрачного тарифообразования, давления со стороны одного игрока, дискриминации в отношении европейских операторов и трейдеров".