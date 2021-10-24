В Минэнерго Украины не исключают, что Европа разрешит запуск "Северного потока – 2" без сертификации его оператора

Об этом Зеркаль рассказала в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 23 октября.

Журналистка спросила, не рискнет ли Европа на фоне энергетического кризиса сказать: "Будем без сертификации, но с газом".

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, возможно, и рискнет. В конце следующей недели будет встреча на уровне "Большой двадцатки", и этот вопрос тоже будет обсуждаться – как будут страны преодолевать этот энергетический вызов. Потому что Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm, который сейчас мы видим, использован Владимиром Путиным очень хорошо. За первое полугодие этого года "Газпром" заработал 10 млрд. Это только за первое полугодие, а за второе – я думаю, это цифры, которые мы не представляем", – ответила Зеркаль.