Украина предложила скидку на транзит сверх законтрактованных объемов газа всем, кто хочет поставлять через ее ГТС – Минэнергетики

По ее словам, предложение скидки – "умный ход", он может помочь Европе и Украине "пройти эту критическую зиму".

"На самом деле скидка предложена всем, кто готов поставлять через Украину газ сверх законтрактованных объемов. И Украина готова предоставить дополнительные объемы в тех пределах, в которых способна прокачать украинская ГТС", – сказала Зеркаль.

По ее данным, уровень заполненности газа в европейских хранилищах составляет 86% от нормы, 25% – в хранилищах российского "Газпрома".

"И если "Газпром" сознательный того, что у него есть газ, а это не просто слова, то у них есть возможность заполнить свои газовые хранилища и также обеспечить Европу тем газом, о котором они говорили, что готовы качать через "Северный поток – 2" и не давить, не шантажировать этим Европу", – подчеркнула советник министра энергетики Украины.

Зеленский, говоря о скидке на транзит газа для РФ, отметил, что в качестве заказчиков Украина хотела бы видеть европейские компании. Предложение Киева обсуждается с Берлином и Брюсселем, резюмировал глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что это решение 22 октября обсуждалось на заседании СНБО. По его словам, из-за энергетического кризиса, который "бурлит в Европе", Украина решила предложить Европе дополнительный транзит 55 млрд м³ газа по "специальным условиям".