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Украина предложила скидку на транзит сверх законтрактованных объемов газа всем, кто хочет поставлять через ее ГТС – Минэнергетики

Предложение скидки РФ "умный ход", который может помочь Европе и Украине пройти "критическую" зиму, отметила Зеркаль
Предложение скидки РФ – "умный ход", который может помочь Европе и Украине пройти "критическую" зиму, отметила Зеркаль
Фото: EPA

Скидка на транзит сверх законтрактованных объемов газа, о которой Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский, будет доступна всем, кто готов поставлять газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом в "Субботнем интервью" на "Радіо Свобода", опубликованном 23 октября на сайте СМИ, заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

По ее словам, предложение скидки – "умный ход", он может помочь Европе и Украине "пройти эту критическую зиму".

"На самом деле скидка предложена всем, кто готов поставлять через Украину газ сверх законтрактованных объемов. И Украина готова предоставить дополнительные объемы в тех пределах, в которых способна прокачать украинская ГТС", – сказала Зеркаль.

По ее данным, уровень заполненности газа в европейских хранилищах составляет 86% от нормы, 25% – в хранилищах российского "Газпрома".

"И если "Газпром" сознательный того, что у него есть газ, а это не просто слова, то у них есть возможность заполнить свои газовые хранилища и также обеспечить Европу тем газом, о котором они говорили, что готовы качать через "Северный поток – 2" и не давить, не шантажировать этим Европу", – подчеркнула советник министра энергетики Украины.

Зеленский, говоря о скидке на транзит газа для РФ, отметил, что в качестве заказчиков Украина хотела бы видеть европейские компании. Предложение Киева обсуждается с Берлином и Брюсселем, резюмировал глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что это решение 22 октября обсуждалось на заседании СНБО. По его словам, из-за энергетического кризиса, который "бурлит в Европе", Украина решила предложить Европе дополнительный транзит 55 млрд м³ газа по "специальным условиям".

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем. Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов. 

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физички транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки"

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 21 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,36%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters. 

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, энергетика, Берлин, Брюссель, дефицит, ГТС, кризис, Министерство энергетики, транзит, Елена Зеркаль, советник, Владимир Зеленский, шантаж, Европа, президент, Евросоюз, Северный поток – 2, цена на газ, цена, ЕС
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