"Без проблем". Данилов сообщил о намерении Украины предложить странам Европы транспортировку дополнительного объема газа

"В Европе бурлит кризис, созданный соответствующими процессами. [...] Приняли следующее. Кабинету Министров вместе с НАК "Нафтогаз України", ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальное условие относительно транспортировки дополнительных объемов природного газа газотранспортной системой Украины в страны Европы в объемах не менее 55 млрд м³ в год", – сказал он.

Секретарь СНБО уточнил, что речь идет в том числе о 40 млрд м³ газа, которые транспортируются по контракту с "Газпромом".

"Мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без каких-либо проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительный объем 55 млрд м³", – подчеркнул Данилов.