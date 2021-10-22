"Без проблем". Данилов сообщил о намерении Украины предложить странам Европы транспортировку дополнительного объема газа

"В Европе бурлит кризис, созданный соответствующими процессами. [...] Приняли следующее. Кабинету Министров вместе с НАК "Нафтогаз України", ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальное условие относительно транспортировки дополнительных объемов природного газа газотранспортной системой Украины в страны Европы в объемах не менее 55 млрд м³ в год", – сказал он.
Секретарь СНБО уточнил, что речь идет в том числе о 40 млрд м³ газа, которые транспортируются по контракту с "Газпромом".
"Мы сегодня можем дополнительно к этому контракту без каких-либо проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительный объем 55 млрд м³", – подчеркнул Данилов.
В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.