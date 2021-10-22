Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса

Согласно расписанию на сайте молдавского парламента, депутаты собрались на пленарное заседание по этому вопросу в 13.00 по местному времени.

Идею о введении режима ЧП озвучила перед депутатами премьер-министр страны Наталья Гаврилица, отметило NewsMaker. Это позволит обойти законодательные процедуры, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников, пояснила она.

Режим ЧП также позволит не ждать целый месяц и выделить из бюджета нужную сумму центральному поставщику электроэнергии Energocom, добавила Гаврилица.