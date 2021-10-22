Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса

Согласно расписанию на сайте молдавского парламента, депутаты собрались на пленарное заседание по этому вопросу в 13.00 по местному времени.
Идею о введении режима ЧП озвучила перед депутатами премьер-министр страны Наталья Гаврилица, отметило NewsMaker. Это позволит обойти законодательные процедуры, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников, пояснила она.
Режим ЧП также позволит не ждать целый месяц и выделить из бюджета нужную сумму центральному поставщику электроэнергии Energocom, добавила Гаврилица.
В начале октября этого года молдавско-российская энергетическая компания "Молдовагаз" продлила контракт с "Газпромом" на поставку газа в течение месяца, писало NewsMaker. Молдова сейчас вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³, а цена для конечных потребителей может вырасти до 6 леев ($0,35) за кубометр.
"Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.
Financial Times 11 октября писала, что Молдова просила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа на фоне сокращения объемов поставок от "Газпрома". По информации источников газеты, Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы не соглашаться на новые условия "Газпрома", который предлагает газ по более высокой цене.
13 октября в Молдове объявили режим повышенной готовности в газовом секторе. Предприятие Termoelectrica сократило потребление газа и стала использовать мазут. 22 октября Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом" и сейчас "нет уверенности в том, что стороны договорятся".