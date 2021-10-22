Премьер Польши обвинил Россию в газовом шантаже

Он отметил, что первой причиной подорожания газа стала "проводимая Россией политика экономического и газового шантажа, которая позволила ей быстрее построить газопровод "Северный поток – 2", из-за чего Европа становится более зависимой от РФ". Второй причиной, добавил премьер, стали "спекуляции квотами на выбросы СО2".
Он подчеркнул, что газовый кризис станет одной из главных тем саммита ЕС, который будет проходить 22–23 октября в Брюсселе. Также лидеры ЕС обсудят проблемы, связанные с пандемией COVID-19.
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³.