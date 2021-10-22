Премьер Польши обвинил Россию в газовом шантаже

Он отметил, что первой причиной подорожания газа стала "проводимая Россией политика экономического и газового шантажа, которая позволила ей быстрее построить газопровод "Северный поток – 2", из-за чего Европа становится более зависимой от РФ". Второй причиной, добавил премьер, стали "спекуляции квотами на выбросы СО2".

Он подчеркнул, что газовый кризис станет одной из главных тем саммита ЕС, который будет проходить 22–23 октября в Брюсселе. Также лидеры ЕС обсудят проблемы, связанные с пандемией COVID-19.