"Дефицит газа в Европе – результат политики Еврокомиссии". Путин заявил, что РФ готова увеличить поставки, но по "Северному потоку – 2"

Дефицит газа в Европе возник из-за сокращения поставок из США и стран Ближнего Востока, отметил Путин Фото: kremlin.ru

Он отметил, что дефицит газа в Европе возник из-за сокращения поставок из США и стран Ближнего Востока, при этом РФ объемы поставок увеличила.

"Дефицит на европейском рынке может составить около 70 млрд м³. Это много… Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия здесь ни при чем. Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейский рынок, "Газпром" – в целом на 8,7%", – заявил Путин.

По его словам, РФ может увеличить поставки газа в Европу – по газопроводу "Северный поток – 2".

"Возможно ли увеличение, вы спрашиваете. Да, возможно. Вот по "Северному потоку – 2". Первая труба уже заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку – послезавтра начнется поставка 17,5 млрд м³", – заявил Путин.

По словам главы Кремля, до конца этого года будет завершена технологическая работа по заполнению газом второй трубы "Северного потока – 2", в общем объеме это 55 млрд м³.

"Как только будет заполнена газом вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора – на следующий день мы начнем поставки", – подчеркнул Путин.