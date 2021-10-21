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"Дефицит газа в Европе – результат политики Еврокомиссии". Путин заявил, что РФ готова увеличить поставки, но по "Северному потоку – 2"

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Дефицит газа в Европе возник из-за сокращения поставок из США и стран Ближнего Востока, отметил Путин
Дефицит газа в Европе возник из-за сокращения поставок из США и стран Ближнего Востока, отметил Путин
Фото: kremlin.ru

Дефицит газа в странах Европы в 2021 году может составить около 70 млрд м³. Об этом 21 октября во время выступления на заседании международного клуба "Валдай", которое транслировал в YouTube телеканал RT, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что дефицит газа в Европе возник из-за сокращения поставок из США и стран Ближнего Востока, при этом РФ объемы поставок увеличила.

"Дефицит на европейском рынке может составить около 70 млрд м³. Это много… Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия здесь ни при чем. Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейский рынок, "Газпром" – в целом на 8,7%", – заявил Путин.

По его словам, РФ может увеличить поставки газа в Европу – по газопроводу "Северный поток – 2".

"Возможно ли увеличение, вы спрашиваете. Да, возможно. Вот по "Северному потоку – 2". Первая труба уже заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку – послезавтра начнется поставка 17,5 млрд м³", – заявил Путин.

По словам главы Кремля, до конца этого года будет завершена технологическая работа по заполнению газом второй трубы "Северного потока – 2", в общем объеме это 55 млрд м³.  

"Как только будет заполнена газом вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора – на следующий день мы начнем поставки", – подчеркнул Путин.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы. 

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина". 

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України", 20 октября – ОГТСУ.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 21 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, США, Германия, газ, Еврокомиссия, дефицит, газопровод, транзит, Европа, президент, рынок, Северный поток – 2, российский газ, трубы, цена на газ, ЕС
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