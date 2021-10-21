"Геополитическая игра". Боррель назвал причину роста цен на энергоносители в Европе

"На сегодняшний день мы имеем большую геополитическую проблему, а именно цены на энергоносители. Они имеют важные социальные последствия. Сегодняшние цены на энергоносители являются следствием большой геополитической игры с сильным внешним измерением", – сообщил дипломат.
Издание Politico отметило, что Боррель считает Россию не единственным геополитическим фактором этой проблемы. Верховный представитель ЕС упомянул о проблемах в Северной Африке, связанных с Алжиром и Марокко, а также о том, что значительные объемы сжиженного природного газа из Ближнего Востока и США идут в Азию, а не в Европу.
По словам Борреля, эту геополитическую проблему обсудят на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в ноябре этого года.
В этом году в Европе наблюдается дефицит на рынке газа. По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe на 20 октября, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены на 77,35%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило Reuters.
Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000. 6 октября цена на газ обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³.
Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.
По данным Reuters на конец сентября, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывали 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%.
Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.