"Геополитическая игра". Боррель назвал причину роста цен на энергоносители в Европе

Боррель подчеркнул, что увеличение цен на энергоносители влечет за собой важные социальные последствия Фото: ЕРА

"На сегодняшний день мы имеем большую геополитическую проблему, а именно цены на энергоносители. Они имеют важные социальные последствия. Сегодняшние цены на энергоносители являются следствием большой геополитической игры с сильным внешним измерением", – сообщил дипломат.

Издание Politico отметило, что Боррель считает Россию не единственным геополитическим фактором этой проблемы. Верховный представитель ЕС упомянул о проблемах в Северной Африке, связанных с Алжиром и Марокко, а также о том, что значительные объемы сжиженного природного газа из Ближнего Востока и США идут в Азию, а не в Европу.

По словам Борреля, эту геополитическую проблему обсудят на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в ноябре этого года.