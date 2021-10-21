Витренко объяснил, что должны делать украинцы, чтобы страна отправляла газ на экспорт

"Мы должны прийти к тому, что и люди, и нацкомпании, и правительство будут в первую очередь думать о том, как уменьшить неэффективное потребление газа. Если Украина потребляла бы на душу населения, как в ЕС, то мы бы вообще не импортировали, а экспортировали", – сказал он.

На вопрос журналиста, будут ли повышены тарифы на газ для населения, глава "Нафтогазу" ответил: "Посмотрим".