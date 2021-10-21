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Илларионов: Предложения запретить компаниям продавать газ по коммерческой цене – это способ усугубить энергетический кризис, который развивается сейчас

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Илларионов назвал три фактора, спровоцировавшие энергетический кризис
Илларионов назвал три фактора, спровоцировавшие энергетический кризис
Фото: ЕРА

Инициативу украинских властей забирать у частных компаний газ по себестоимости в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский экономист, президент Института экономического анализа, эксперт и сотрудник Украинского института будущего Андрей Илларионов прокомментировал анекдотом.

"По этому поводу еще в советское время существовала масса анекдотов. Если задача заключается в том, чтобы организовать дефицит песка в Сахаре, то тогда надо его национализировать. Или дефицит снега в Сибири – тогда тоже национализация и экспроприация – самый надежный способ добиться этого. Иными словами [...] – это способ усугубить энергетический кризис, который развивается сейчас", – сказал он.

По словам экономиста, сочетаются объективные и субъективные факторы.

"Объективный фактор связан с тем, что после существенного падения экономической активности в прошлом году, связанного с пандемией коронавируса, восстановление экономики в мире происходит очень быстрыми темпами в этом году. [...] Естественно, это нарастание экономической активности вызвало мощный спрос на энергоносители, которые и обеспечивают питание для экономического роста. Это первая причина", – отметил Илларионов.

Второй причиной он назвал "безумную "зеленую" климатическую политику, которая проводится в Европе, которая придумала себе несуществующую проблему – климатический кризис – и борется с этой несуществующей проблемой уничтожением углеводородных источников энергии, таких как нефть, уголь и даже газ".

"В результате этого энергия оказывается гораздо более дорогой, гораздо более труднодоступной. И вот эта борьба так называемая за "зеленую", или за чистую, или за "голубую", энергетику – на самом деле это безумие, естественно, приводит к повышению цен для потребителя", – подчеркнул Илларионов.

Он считает, что к происходящему причастны и российские власти.

"Третий фактор – это те манипуляции, которые проводит Кремль на газовом рынке Европы, пытаясь вынудить европейцев с помощью высоких цен на газ добиться получения сертификации "Северного потока – 2". Ну, о чем, собственно говоря, [президент РФ Владимир] Путин достаточно прозрачно говорил и совсем недавно", – объяснил Илларионов.

Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В Верховной Раде обсуждают возможность законодательно обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой, заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером 13 октября глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что, "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, газ, энергетика, Андрей Илларионов, Кремль, дефицит, анекдот, Алеся Бацман, национализация, углеводороды, энергия
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