Попытки регулировать цены на газ приведут к финансовым потерям страны – гендиректор ДТЭК Тимченко

"Любые попытки использования краткосрочных, искусственных и нерыночных методов непременно приведут к негативным последствиям для экономики Украины и нефтегазодобывающей отрасли, в частности", – отметил он.
По его словам, для восстановления низких цен необходимо не регулирование рынка, а увеличение добычи газа, а значит, новые скважины и инвестиции.
"Всегда нужно находить баланс между социальной политикой и поддержкой энергобезопасности. Необходимо думать о бюджетном субсидировании объемов социального потребления газа. Но невозможно говорить о развитии газового сектора, об иностранных инвестициях и параллельно с этим регулировать цены на газ. Это неприемлемо", – добавил генеральный директор ДТЭК.
В Верховной Раде обсуждают возможность законодательно обязать частные газодобывающие компании временно продавать газ по себестоимости с небольшой наценкой, заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером 13 октября глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что, "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.
11 октября областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа как минимум в пяти областях Украины.