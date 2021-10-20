Попытки регулировать цены на газ приведут к финансовым потерям страны – гендиректор ДТЭК Тимченко

Максим Тимченко: Всегда нужно находить баланс между социальной политикой и поддержкой энергобезопасности Фото: rbc.ua

"Любые попытки использования краткосрочных, искусственных и нерыночных методов непременно приведут к негативным последствиям для экономики Украины и нефтегазодобывающей отрасли, в частности", – отметил он.

По его словам, для восстановления низких цен необходимо не регулирование рынка, а увеличение добычи газа, а значит, новые скважины и инвестиции.

"Всегда нужно находить баланс между социальной политикой и поддержкой энергобезопасности. Необходимо думать о бюджетном субсидировании объемов социального потребления газа. Но невозможно говорить о развитии газового сектора, об иностранных инвестициях и параллельно с этим регулировать цены на газ. Это неприемлемо", – добавил генеральный директор ДТЭК.